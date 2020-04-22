ترامب يشيد بإعادة فتح الولايات وحاكم نيويورك يحذر من التصرف بغباء

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطوات اتخذتها بعض الولايات الأمريكية، يقودها جمهوريون، بإعادة فتح اقتصاداتها، لكن حاكم نيويورك حذر من أن "الوقت غير ملائم للتصرف بغباء" ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وخففت حوالي خمس ولايات أمريكية، معظمها في الجنوب، تدابير البقاء في المنزل بما يسمح بإعادةفتح عدد من الشركات والأعمال غير الأساسية، على أمل إحياء الاقتصاد.
وأبدى ترامب، وهو جمهوري يسعى إلى إعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر، دعمه لهذه الولايات عبر "تويتر".
من جهته، قال حاكم نيويورك أندرو كومو، وهو ديمقراطياجتمع مع ترامب أمس الثلاثاء، إن ولايته تظهر المزيد من المؤشرات على أن الأسوأ قد مر، ومن بينها انخفاض عدد الحالات التي تنقل إلى المستشفيات للحصول على الرعاية، لكنه حذر من احتمال حدوث موجة ثانية إذا تم تخفيف القيود بشكل غير مسؤول.
وقال كومو: "ليس هذا هو التوقيت المناسب للتصرف بغباء.. سيموت المزيد من الناس إذا لم نتحل بالذكاء".
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