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كوريا الجنوبية تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت كوريا الجنوبية 11 إصابة جديدة بفيروس ليصل الإجمالي إلى 10694 حالة.


ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على

الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء أن هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد عددا أقل من 15 إصابة.


وأضافت أن 6 من الإصابات الجديدة تعود لأشخاص قادمين من الخارج.


كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 238 شخصا.
 

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