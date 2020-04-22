جائحة كورونا تهدد مخيمات اللاجئين في اليونان

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حكومة اليونان باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الازدحام في مخيمات المهاجرين في جزر بحر إيجه قبل حدوث أزمة صحية عامة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وفقا لوكالة سكاي نيوز .

وأكدت المنظمة في بيان لها غياب الحد الأدنى من معايير الحماية

ضد فيروس كورونا المستجد في أماكن إقامة المهاجرين في ليسبوس وخيوس وساموس وكوس وليروس.

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وأشارت إلى أن من المستحيل غسل اليدين أو تطبيق التباعد الاجتماعي في ظل هذه الظروف. ويعيش حوالى 35 ألف مهاجر وطالب

لجوء في هذه المخيمات البائسة، أي ست مرات أكثر من طاقتها الاستيعابية وفق المنظمة غير الحكومية.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات اليونانية إلى "الإسراع في تحديد" سكان المخيمات الضعفاء وخصوصاً "كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة أو مجموعات أخرى في خطر مثل الأطفال غير المصحوبين والمعوقين والحوامل... واتخاذ خطوات لحمايتهم من كوفيد-19 لتجنب أزمة صحية عامة".