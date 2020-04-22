اليابان : كورونا يصيب العشرات من طاقم سفينة سياحية

قال مسؤولون يابانيون إن 33 من أفراد طاقم سفينة سياحية تديرها إيطاليا رست قبالة سواحل ناغازاكي ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، الأربعاء، بعد يوم من الإبلاغ عن أول حالة على متن السفينة وفقا لوكالة سكاي نيوز.
وكانت السفينة (كوستا أتلانتيكا) رست في الميناء الياباني، أواخر يناير الماضي، لإصلاح عطل وصيانة من قبلشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.
وذكرت شركة ميتسوبيشي، الثلاثاء، أن أفراد الطاقم لم يغادروا السفينة منذ منتصف مارس.
وظهر المرض، الثلاثاء، على متن السفينة التي تُقل 623 من أفراد الطاقم، بينهم مترجم ياباني، وليس على متنها ركاب.
وقال المسؤولون إن المصابين لم تظهر عليهمأي أعراض حتى الآن، ويخضعون لحجر صحي في غرف فردية على متن السفينة.
ويحقق مسؤولون في ناغازاكي في كيفية إصابة أفراد الطاقم بالفيروس.
وبينما تشهد اليابان انتشارا للعدوى على الصعيد الوطني، فإن تفشي المرض بين ركاب السفن يثير المخاوف بشأن الاختبار وقدرة مستشفى ناغازاكي، التي يوجد فيها 102 سرير فقط.
وكانت اليابان أعلنت الطوارئ لمواجهة الفيروس الذي أدى لإصابة حوالي 11500 شخص، ووفاة 280 على أراضيها حتى الآن.
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