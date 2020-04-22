خمس دول عربية وإسلامية تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان

أعلنت مصر ولبنان والعراق وتونس وتركيا أن الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك، ويأتي ذلك في ظل تدابير وقائية اتخذتها دول عربية وإسلامية لمواجهة تفشي جائحة كورونا.



ففي مصر قال المفتي شوقي علام في بيان متلفز، مساء الأربعاء، إنه تحقق بواسطة اللجان الشرعية والعلمية للدار عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان بالعين المجردة، ووافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا.



وأضاف "وبذلك، يكون يوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان".



من جانبه، قال رئيس ديوان الوقف السني في العراق سعد كمبش، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، إن رمضان يبدأ الجمعة، إثر عدم ثبوت رؤية هلال الشهر مساء الأربعاء.



وأضاف أن يوم الخميس سيكون مكملا لشهر شعبان.



ومن المقرر أن يتحرى ديوان الوقف الشيعي هلال رمضان، الخميس، حيث جرت العادة في العراق أن يبدأ الشيعة صيام رمضان بعد يوم من بدء السُنة.

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وفي لبنان دعا مفتى البلاد الشيخ عبد اللطيف اللطيف دريان، الأربعاء، مسلمي بلاده إلى إقامة الصلاة في شهر رمضان داخل المنازل، إلى حين انتهاء تفشي فيروس كورونا.



وقال الشيخ دريان، في خطاب: يعز علينا أن نستقبل شهر رمضان المبارك والمساجد مغلقة أبوابها بسبب تفشي جائحة كورونا.



وأضاف سنبقى على تواصل مع المسؤولين في الدولة ومع الأطباء لجلاء الصورة، وإعلان انتهاء الحجر الصحي، لنزف للمسلمين بشرى العودة إلى مساجدنا في وقت قريب بإذن الله.

في تونس، أعلن المفتي عثمان بطيخ أنه "لم يتسن رؤية الهلال مساء اليوم من قبل مصالح الرصد الجوي".

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "بذلك يكون الخميس هو المتمم لشهر شعبان والجمعة أول رمضان".

وكانت تركيا أعلنت أن الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك حسب التقويم الفلكي الصادر عن رئاسة الشؤون الدينية التركية، في حين سيكون عيد الفطر يوم الأحد 24 مايو/أيار المقبل، الموافق لأول أيام شهر شوال للعام الهجري 1441.



المصدر : وكالات

