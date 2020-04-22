ارتفعت قيمة الدولي المغربي أشرف حكيمي من 5 ملايين أوروا حينما كان لاعبا بالريال إلى 60 مليون أورو بعد تألقه مع فريق بروسيا دورتموند، الذي التحق به على سبيل الإعارة.
وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن رقم حكيمي في سوق الانتقالات بات ثانيا في تاريخ خريجي مدرسة ريال مدريد بعد موراتا، الذي التحق بفريق تشيلسي سنة 2017 مقابل 66 مليون أورو.
وشدد المصدر ذاته على كون مسؤولي الريال يرغبون في تعزيز صفوفهم بلاعب المنتخب حكيمي عقب نجاحه في التألق داخل البطولة الألمانية وعصبة الأبطال الأوروبية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد موسم استثنائي مع دورتموند.. قيمة نجم “الأسود” ترتفع إلى 60 مليون أورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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