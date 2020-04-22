اعتقلت الشرطة الإسبانية، أمس الثلاثاء، مغني الراب البريطاني، عبد المجيد عبد الباري، الذي اعتزل الراب، بعد انضمامه إلى التنظيم المتطرف “داعش”.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية أن الشرطة في مدريد أعلنت توقيف مواطن مصري، ورجلين آخرين في شقة في مدينة ألميريا، جنوبي إسبانيا، لاشتباه فيهم، ليتم الاكتشاف أن عبد المجيد عبد الباري اعتقل في العملية.
وكان مغني الراب، سابقا، قد اختفى عن الأنظار بعد هزائم التنظيم في العراق، وسوريا.
وتقول صحيفة الغارديان البريطانية، الواسعة الانتشار، إن عبد الباري اعتقل في إسبانيا بعدما قدم إليها من الجزائر.
وكان عبد الباري يظهر في فيديوهات للتنظيم يوجه التهديدات إلى الدول الأوربية، وأعتقد أنه هو من ظهر في فيديو يقوم بعملية ذبح وحشية لصحافي أمريكي.
وقال السكرتير العام لمنظمة صحافيين بلا حدود، كريستوفر ديلوير، إن عبد الباري مسؤول عن مقتل الصحافي الأمريكي، جيمس فولي، في عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال مغني راب انضم إلى داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.