اعتقال مغني راب انضم إلى داعش

اعتقلت الشرطة الإسبانية، أمس الثلاثاء، مغني الراب البريطاني، عبد المجيد عبد الباري، الذي اعتزل الراب، بعد انضمامه إلى التنظيم المتطرف “داعش”.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية أن الشرطة في مدريد أعلنت توقيف مواطن مصري، ورجلين آخرين في شقة في مدينة ألميريا، جنوبي إسبانيا، لاشتباه فيهم، ليتم الاكتشاف أن عبد المجيد عبد الباري اعتقل في العملية.

وكان مغني الراب، سابقا، قد اختفى عن الأنظار بعد هزائم التنظيم في العراق، وسوريا.

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وتقول صحيفة الغارديان البريطانية، الواسعة الانتشار، إن عبد الباري اعتقل في إسبانيا بعدما قدم إليها من الجزائر.

وكان عبد الباري يظهر في فيديوهات للتنظيم يوجه التهديدات إلى الدول الأوربية، وأعتقد أنه هو من ظهر في فيديو يقوم بعملية ذبح وحشية لصحافي أمريكي.

وقال السكرتير العام لمنظمة صحافيين بلا حدود، كريستوفر ديلوير، إن عبد الباري مسؤول عن مقتل الصحافي الأمريكي، جيمس فولي، في عام 2014.