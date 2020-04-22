من أصل 237 حالة سجلت اليوم.. ورزازات تُسجل 120 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم في مدينة ورزازات، بسبب بؤرة.

البؤرة التي تحدثت عنها رزارة الصحة اليوم، والتي سجلت فيها 120 حالة إصابة، من أصل 237 حالة سجلت اليوم، هي بؤرة سجن ورزازات التي خلفت إصابات في صفوف الموظفين والسجناء، ووصفتها الوزارة اليوم بأنها باتت “بؤرة واسعة النطاق”.

وأوضحت وزارة الصحة اليوم، أنه لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البؤر التي تم اكتشافها من قبل، باستثناء بؤرة طنجة التي سجلت فيها اليوم الأربعاء 16 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

انفجار عدد حالات الإصابة بكورونا في مدينة ورزازات، خلف تغييرا على مستوى ترتيب الجهات حسب أعداد المصابين فيها بكورونا، حيث باتت جهة درعة تافيلالت الجهة السادسة حسب عدد المصابين، بعد جهات الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس.

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وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مساء الاثنين، قد أعلنت إصابة 66 شخصا بالسجن المحلي ورزازات بفيروس كورونا المستجد، موزعين بين موظفين وسجنا.

وكشف بلاغ للمندوبية أنه تمت إصابة 36 موظفا، بالسجن المحلي في مدينة ورزازات، بفيروس كورونا، من أصل 61 موظفا المشكلين للفوج الأول، و24 آخرا من أصل 65 موظفا المكونين للفوج العامل حاليا بالمؤسسة، وستة سجناء من أصل 17 العاملين بالمكلف داخل السجن، قبل أن ترتفع حصيلة المصابين.

وتأتي الحالات المتزايدة للإصابات بفيروس كورونا المستجد، في سجن ورزازات، بعد أيام من تسجيل إصابات بفيروس كورونا في سجن القصر الكيسر، شملت موظفين ومساجين.