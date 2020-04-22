مصر تُعلن بعد غد الجمعة أول أيام رمضان

أعلن مفتي الجمهورية المصرية، شوقي علام، مساء اليوم الأربعاء، أن بعد غد الجمعة هو أول أيام شهر رمضان لعام 1441 هجرية.

وقال علام في بيان بثه التلفزيون المصري الرسمي، إن دار الإفتاء المصرية استطلعت هلال شهر رمضان بعد غروب شمس اليوم 29 شعبان، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء البلاد، غير انه “لم يتحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال الشهر المبارك”.

وبذلك، يضيف علام، تعلن دار الإفتاء أن “بعد غد الجمعة الموافق ل24 أبريل 2020 هو أول أيام شهر رمضان لعام 1441 هجرية”.