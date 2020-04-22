الطيبة: مصاب بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (23 عاما) في جريمة إطلاق نار، وقعت مساء اليوم الأربعاء، في مدينة الطيبة.
وعلم أن الشاب أصيب في القسم السفلي من جسده، ووصفت حالته بـ"المتوسطة".
ووصل المصاب إلى مركز الرازي الطبي بقواه الذاتية، حيث نقل من هناك إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج.
وصلت قوات من الشرطة إلى المركز الطبي، ومن هناك توجهت إلى مكان الجريمة، حيث باشرت التحقيق في ملابساتها.
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