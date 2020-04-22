تركيا تسجل 3500 إصابة بكورونا بين الطواقم الطبية

الأربعاء 22 أبريل 2020

سجلت تركيا، الأربعاء، 95 ألف إصابة بفيروس كورونا، نصفهم في إسطنبول، كما أحصت وزارة الصحة التركية 2200 حالة وفاة.



وبلغت تركيا نحو 3500 إصابة بفيروس كورونا بين الطواقم الطبية في مجال الرعاية الصحية وتُوفي 24 منهم، وفق ما أعلن اتحاد أطباء تركيا الأربعاء.

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وستفرض تركيا حجرا صحيا لمدة 4 أيام بدءا من الخميس في أكبر 31 مدينة في البلاد لمكافحة جائحة "كوفيد-19".

الجدير بالذكر أنه تم تسجيل 3474 إصابة بين عمال قطاع الصحة بينهم 1307 أطباء على الأقل توفي منهم 14 حتى الأربعاء.