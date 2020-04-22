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شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الجمعة غرة شهر رمضان في هذه الدول والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 أبريل 2020
أعلنت مصر ولبنان وتركيا والوقف السني في العراق، أن غدا الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، هو المتمم لشهر شعبان، أي أن يوم الجمعة المقبل هو أول أيام شهر رمضان.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن أول أيام شهر رمضان المبارك هو بعد غد الجمعة الموافق 24 أبريل 2020، وفقا للرؤية الشرعية للهلال.
وأكد الوقف السني في العراق أنه "لم يتم رؤية الهلال بوجهيه، ولذا فإن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم الجمعة".
ويأتي رمضان هذا العام في ظل إغلاق معظم الدول للمساجد وصلوات الجماعة والتراويح، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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