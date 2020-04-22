شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أكثر من 25 ألف شخص بكورونا في إيطاليا والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 أبريل 2020 سجلت إيطاليا 437 وفاة إضافية بوباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 25085 حالة، وفق حصيلة نشرت اليوم "الأربعاء".

Advertisements في المقابل، تراجع عدد المصابين بالمرض لليوم الثالث على التوالي ليبلغ 107699 مصابا، أي بانخفاض بعشر حالات خلال 24 ساعة.

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