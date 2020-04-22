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شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث: وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كل أنحاء اليمن والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 أبريل 2020
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأربعاء، أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل جميع أنحاء البلاد كافة.
وأضاف غريفيث، في تصريحات صحفية، أن "وقف إطلاق النار يجب أن يرفق بمفاوضات سياسية بين كل الأطراف المتنازعة".
ولفت إلى أن "وقف إطلاق النار في أي مكان في العالم لا ينجح إلا إذا وجُدت الإرادة السياسية لذلك".
وأشار المبعوث الأممي إلى أن "اليمن يستحق فرصة لإنهاء النزاع داخله".
وحول فيروس كورونا المستجد وتداعياته، قال المبعوث الأممي: "يجب أن نضمن استعداد اليمن لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا".
وكان المبعوث الأممي أكد وجود فرصة سانحة حاليا لإنهاء النزاع في اليمن، الذي يمر بوقت عصيب، عن طريق حل سياسي سلمي.
وقال غريفيث، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، عبر الفيديو، إن الأمم المتحدة تحرز تقدما جيدا للغاية في التوصل لتوافق حول مقترح وقف إطلاق النار في عموم اليمن.
وأضاف: "على مدار الأسبوعين السابقين، انخرطنا في مفاوضات يومية مع الأطراف حول نصوص الاتفاقات التي اقترحتها الأمم المتحدة، وحاليا نضاعف جهودنا لتجسير أهم نقاط الاختلاف العالقة بين الأطراف".
ولم يكشف المبعوث الأممي عن توافقات نهائية على مبادرته، لكنه توقع أن تتبنى الأطراف "اتفاقات مستقبلية"، لهدنة على مستوى البلاد، واستئناف العملية السياسية.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن جائحة فيروس كورونا تهدد بتعميق معاناة اليمنيين، وليس هناك وقت أفضل من هذا ليلتزم الأطراف بإسكات البنادق، وإنهاء النزاع عن طريق حل سياسي سلمي.
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