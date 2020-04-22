البحرين: هيئة رؤية هلال شهر رمضان تقرر استمرار انعقادها حتى يوم غد الخميس

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:26 مساءً, 22 أبريل 2020 م المناطق – فتحيه عبدالله أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مملكة البحرين أن هيئة الرؤية الشرعية انعقدت مساء هذا اليوم الأربعاء ليلة الخميس 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 أبريل 2020م لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر رمضان المبارك، وقررت استمرار انعقادها مساء يوم غدٍ الخميس ليلة الجمعة الموافق 23 أبريل 2020م

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