شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذير «ترامب» لإيران.. ماذا قال «البنتاغون»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أكد مسؤولان رفيعان في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران كانت تهدف إلى تحذير طهران، مشيرين إلى أن الجيش الأمريكي سيواصل الالتزام بحقه في الدفاع عن النفس بدلاً من أي تغييرات في قواعده. وقال نائب وزير الدفاع ديفيد نوركويست، في مؤتمر صحفي في البنتاغون اليوم: "إن الرئيس الأمريكي أصدر تحذيراً مهماً للإيرانيين، وما كان يؤكد عليه الرئيس ترامب، هو أن جميع سفننا تحتفظ بحق الدفاع عن النفس". ومن جانبه، قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جون هايتن " إن القوات الأميركية لها حق الرد على أي عمل عدائي أو نوايا عدوانية. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه أمر بتدمير أي قطعة بحرية إيرانية تقترب بشكل خطير من السفن الأمريكية في الخليج.

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