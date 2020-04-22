شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 435 إصابة. وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات المصابة هي 3 حالات لسائقي شاحنات، أحدهم أردني واثنان غير أردنيين، و4 حالات هي مخالطة لحالات إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينًا أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج 113 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.