2020-04-22 | 21:24
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تركيز النادي الملكي هو التعاقد مع كيليان في صيف 2021، قبل عام من انتهاء عقده الحالي مع باريس سان جيرمان، في يونيو 2022.
صحيفة "آس" الإسبانية، أفادت أن مبابي يؤخر التجديد لـ باريس في أكثر من مره، ودائمًا ما كان يتهرب، وهو ما أعطى الأمل لريال مدريد.
ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، يرفض تمامًا رحيل اللاعب في صيف 2021 حتى، ويرى بأن المغادرة مجانًا في صيف 2022 أفضل من رحيله حتى ولو بمبلغ مناسب في 2021.
وأشارت الصحيفة إلى أن "باريس سان جيرمان يريد الاحتفاظ بـ مبابي بعيدًا عن الأموال، خاصة وأنهم يتعبرون اللاعب الشاب هو مستقبل فرنسا ومعيار المشروع الطموح للنادي الفرنسي لجلب دوري أبطال أوروبا اللقب الذي لم يحققه الفريق من قبل".
منذ أن أصبح الخليفي رئيسًا لباريس سان جيرمان في 2011، لم تكن الأموال يومًا عقبة أمام النادي الفرنسي، عندما يتعلق الأمر برحيل اللاعبين، ولا يمكن أن تغري الأموال المالك القطري.
كانت هذه تفاصيل خبر سان جيرمان لن يسمح بانتقال مبابي للريال حتى لو غادر لفريق اخر 'مجاناً' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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