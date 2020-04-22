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سان جيرمان لن يسمح بانتقال مبابي للريال حتى لو غادر لفريق اخر 'مجاناً'

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2020-04-22 | 21:24

سان جيرمان لن يسمح بانتقال مبابي للريال حتى لو غادر لفريق اخر

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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لن يتخلى عن كيليان مبابي في الصيف المقبل، لصالح الإسباني.
نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع اللاعب الفرنسي صاحب الـ21 عامًا، ولكن يبدو أن انضمامه هذا الصيف سيكون مستحيلًا.

تركيز النادي الملكي هو التعاقد مع كيليان في صيف 2021، قبل عام من انتهاء عقده الحالي مع باريس سان جيرمان، في يونيو 2022.


صحيفة "آس" الإسبانية، أفادت أن مبابي يؤخر التجديد لـ باريس في أكثر من مره، ودائمًا ما كان يتهرب، وهو ما أعطى الأمل لريال مدريد.

ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، يرفض تمامًا رحيل اللاعب في صيف 2021 حتى، ويرى بأن المغادرة مجانًا في صيف 2022 أفضل من رحيله حتى ولو بمبلغ مناسب في 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن "باريس سان جيرمان يريد الاحتفاظ بـ مبابي بعيدًا عن الأموال، خاصة وأنهم يتعبرون اللاعب الشاب هو مستقبل فرنسا ومعيار المشروع الطموح للنادي الفرنسي لجلب اللقب الذي لم يحققه الفريق من قبل".


منذ أن أصبح الخليفي رئيسًا لباريس سان جيرمان في 2011، لم تكن الأموال يومًا عقبة أمام النادي الفرنسي، عندما يتعلق الأمر برحيل اللاعبين، ولا يمكن أن تغري الأموال المالك القطري.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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