الشباب والرياضة: الأولمبية لم تسلمنا آلية صرف المبالغ الممنوحة حتى اللحظة

وقال مدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية في وزارة الشباب والرياضة شاكر محمد عودة في بيان تلقته الخليج 365، ان "الوزارة بناءً على مطالبة احد عشر عضوا من اعضاء الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي بتسليمهم الحسابات الختامية لأموال اللجنة للسنوات الأربع الاخيرة وإرسالهم خطاباً رسمياً لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي بشأن ذلك، وقدر تعلق الأمر بالوزارة و لجنة القرار 140 بالنسبة للأموال الممنوحة من قبل الحكومة للجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية لعام 2019 فإنها توضح أن المبالغ الممنوحة من قبل الحكومة خلال عام 2019 كانت كالآتي:1- (ستة مليارات و425 مليون دينار) للجنة الأولمبية للأشهر الثلاثة الاولى ( كانون الثاني، شباط، آذار لسنة 2019)

2- (اربعة مليارات و699 مليون و683 الف و713 دينار ) للمدة من شهر نيسان ولغاية شهر كانون أول لسنة 2019.

أي ان إجمالي المبلغ الممنوح إلى اللجنة الأولمبية والمُستلم من قبلهم خلال عام 2019 بلغ ( 11 مليار و124 مليون و683 الف و713 دينار عراقي).

3- منحت لجنة القرار (140 ) من شهر (4) حتى شهر (12) لسنة 2019 مبلغًا وقدره ( 16 مليار و 399 مليون و 200 الف و403 دينار عراقي) إلى الاتحادات الرياضية وكما موضح في القوائم المرفقة ادناه المبلغ الممنوح لكل إتحاد من الإتحادات الرياضية وعلى وفق المناهج التي قدمتها وتمت مراجعتها وتقييمها من قبل لجنة الخبراء.



وأضاف، " سبق للوزارة مخاطبة اللجنة الأولمبية رسميا مراتٍ عدة، بشأن آلية صرف المبالغ التي إستلمتها خلال عام 2019، إلا إن الإجابة لم ترد إلى الوزارة حتى اللحظة".