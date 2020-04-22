2020-04-22 | 21:07
1,118 مشاهدة
1- (ستة مليارات و425 مليون دينار) للجنة الأولمبية للأشهر الثلاثة الاولى ( كانون الثاني، شباط، آذار لسنة 2019)
2- (اربعة مليارات و699 مليون و683 الف و713 دينار ) للمدة من شهر نيسان ولغاية شهر كانون أول لسنة 2019.
أي ان إجمالي المبلغ الممنوح إلى اللجنة الأولمبية والمُستلم من قبلهم خلال عام 2019 بلغ ( 11 مليار و124 مليون و683 الف و713 دينار عراقي).
3- منحت لجنة القرار (140 ) من شهر (4) حتى شهر (12) لسنة 2019 مبلغًا وقدره ( 16 مليار و 399 مليون و 200 الف و403 دينار عراقي) إلى الاتحادات الرياضية وكما موضح في القوائم المرفقة ادناه المبلغ الممنوح لكل إتحاد من الإتحادات الرياضية وعلى وفق المناهج التي قدمتها وتمت مراجعتها وتقييمها من قبل لجنة الخبراء.
وأضاف، " سبق للوزارة مخاطبة اللجنة الأولمبية رسميا مراتٍ عدة، بشأن آلية صرف المبالغ التي إستلمتها خلال عام 2019، إلا إن الإجابة لم ترد إلى الوزارة حتى اللحظة".
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب والرياضة: الأولمبية لم تسلمنا آلية صرف المبالغ الممنوحة حتى اللحظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.