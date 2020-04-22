عمليات بغداد تعلن القبض على 29557 مخالفاً لإجراءات الحظر منذ 17 آذار

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن القبض على 29557 مخالفاً لإجراءات الحظر منذ 17 آذار وحتى اليوم.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تستمر قواتنا الامنية في تنفيذ إجراءات حظر التجول الوقائي داخل بغداد، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٢ نيسان من القاء القبض على ٢٩٥٥٧ مخالفاً لإجراءات الحظر، فيما حجزت ١٥٨٦ عجلة ودراجة نارية مختلفة"، مشيرة الى "عدد الغرامات بلغ٦٦٥٨٠ غرامة، كما سهلت دخول ٣٦٩٠١".

وجددت القيادة "دعوتها لمواطني العاصمة للالتزام التام باجراءات الحظر الوقائي والابتعاد عن التجمعات وعدم خرق التعليمات الصادرة من الجهات المختصة".