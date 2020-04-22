اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن القبض على 29557 مخالفاً لإجراءات الحظر منذ 17 آذار وحتى اليوم.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تستمر قواتنا الامنية في تنفيذ إجراءات حظر التجول الوقائي داخل بغداد، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٢ نيسان من القاء القبض على ٢٩٥٥٧ مخالفاً لإجراءات الحظر، فيما حجزت ١٥٨٦ عجلة ودراجة نارية مختلفة"، مشيرة الى "عدد الغرامات بلغ٦٦٥٨٠ غرامة، كما سهلت دخول ٣٦٩٠١".
وجددت القيادة "دعوتها لمواطني العاصمة للالتزام التام باجراءات الحظر الوقائي والابتعاد عن التجمعات وعدم خرق التعليمات الصادرة من الجهات المختصة".
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات بغداد تعلن القبض على 29557 مخالفاً لإجراءات الحظر منذ 17 آذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.