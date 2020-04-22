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يوم الجمعة غرة شهر رمضان في هذه الدول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

يوم الجمعة غرة شهر رمضان في هذه الدول

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مصر ولبنان وتركيا والوقف السني في العراق، أن غدا الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، هو المتمم لشهر شعبان، أي أن يوم الجمعة المقبل هو أول أيام شهر رمضان. 

 

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وقالت دار الإفتاء المصرية، إن أول أيام شهر رمضان المبارك هو بعد غد الجمعة الموافق 24 أبريل 2020، وفقا للرؤية الشرعية للهلال.

 

وأكد الوقف السني في العراق أنه "لم يتم رؤية الهلال بوجهيه، ولذا فإن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم الجمعة".

 

ويأتي رمضان هذا العام في ظل إغلاق معظم الدول للمساجد وصلوات الجماعة والتراويح، بسبب تفشي .

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