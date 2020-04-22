أفادر مراسل ​النشرة​ عن "فرار 4 مساجين من مخفر ​قوى الامن الداخلي​ في ​وادي خالد​ في عكار، والتحريات قائمة بحثا عنهم، وتم منذ قليل اعادة توقيف احدهم". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: فرار 4 مساجين من مخفر في وادي خالد واعادة توقيف احدهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.