13 جريحاً بينهم 3 أطفال بحادث سير عند مثلث كفردجال- النبطية

أفاد مراسل النشرة في النبطية عن أن وقوع حادث سير وقع عند مثلث كفردجال- النبطية، أدى الى وقوع 13 جريحا بينهم 3 أطفال .
وفي التفاصيل ان حادث سير وقع بين شاحنة بيك آب تحمل اللوحة ٢٦٠٤٢٦/م ويقودها المواطن ع.ع. علي احمد ( 21 عاما من بلدة شوكين) وبين سيارة كيا بيكانتو تحمل اللوحة رقم ٤٣٥٤١٢/ب ويقودها المدعو ع .ع . ح ( 28 عاما) وذلك عند مثلث كفردجال - النبطية وأدى الحادث الى وقوع 13 جريحا من ركاب السيارتين ، وعملت سيارات الاسعاف من اسعاف النبطية، والهيئة الصحية الإسلامية، وكشافة الرسالة الاسلامية والصليب الاحمر اللبناني على نقل الجرحى الى مستشفيي نبيه بري الجامعي الحكومي والنجدة الشعبية في النبطية
وعلم ان الاصابات ال13 كانت متوسطة وخطيرة، وحضرت الى مكان الحادث دورية من مفرزة سير النبطية وفتحت تحقيقا بملابساته
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