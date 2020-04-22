13 جريحاً بينهم 3 أطفال بحادث سير عند مثلث كفردجال- النبطية

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​النبطية​ عن أن وقوع ​حادث سير​ وقع عند مثلث كفردجال- النبطية، أدى الى وقوع 13 جريحا بينهم 3 أطفال .

وفي التفاصيل ان حادث سير وقع بين شاحنة بيك آب تحمل اللوحة ٢٦٠٤٢٦/م ويقودها المواطن ع.ع. علي احمد ( 21 عاما من بلدة ​شوكين​) وبين سيارة كيا بيكانتو تحمل اللوحة رقم ٤٣٥٤١٢/ب ويقودها المدعو ع .ع . ح ( 28 عاما) وذلك عند مثلث كفردجال - النبطية وأدى الحادث الى وقوع 13 جريحا من ركاب السيارتين ، وعملت سيارات الاسعاف من اسعاف النبطية، و​الهيئة الصحية الإسلامية​، و​كشافة الرسالة الاسلامية​ و​الصليب الاحمر اللبناني​ على نقل الجرحى الى مستشفيي ​نبيه بري​ الجامعي الحكومي و​النجدة الشعبية​ في النبطية

وعلم ان الاصابات ال13 كانت متوسطة وخطيرة، وحضرت الى مكان الحادث دورية من مفرزة سير النبطية وفتحت تحقيقا بملابساته

