أكد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​، انه "في كل يوم يتبين ان البلاد محكومة من غرفة عمليات سوداء ترفض اي إصلاح ولها خططها في مزيد من الإفقار لمزيد من السيطرة وكأنما إنشاء نفق بين ​بيروت​ و​البقاع​ اهم من إصلاح ​قطاع الكهرباء​ وتحديثه ووقف ​العجز​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: كل يوم يتبين ان البلاد محكومة من غرفة عمليات سوداء ترفض اي إصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.