مستشفى بيروت الحكومي: أجرينا 465 فحصاً مخبرياً للكورونا وأتت كافة النتائج سلبية

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي​ في تقريره اليومي عن آخر مستجدات ​فيروس كورونا​، أنه "أجرى 465 فحصاً مخبرياً، وأتت كافة النتائج سلبية ولا تسجيل لإصابات جديدة، ووصل مجموع ال​حالات​ التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حالياً في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 17 إصابة، فيما تم استقبال 13 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس نقلت من ​مستشفيات​ أخرى".

ولفت المستشفى الى انه "تماثلت 5 حالات للشفاء من الفيروس بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من البداية حتى تاريخه 113 حالة شفاء، وبناء لتوجيهات ​منظمة الصحة العالمية​ و​وزارة الصحة​ تم إخراج اصابتين بفيروس الكورونا من المستشفى إلى ​الحجر المنزلي​، وذلك بعد تأكيد الطبيب على شفائهما سريريا وابلاغهما بكافة التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي".