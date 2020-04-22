الجامعة اللبنانية حققت تصنيفا عالميا متقدما بشهادة مؤسسة التايمز العالمية للتعليم العالي

اعلنت ​الجامعة اللبنانية​، في بيان لها ، انها "صنفت من بين ​الجامعات​ الثلاثمئة الأولى عالميا والعاشرة عربيا والثانية محليا في تصنيف مؤسسة "التايمز ​العالم​ية للتعليم العالي" لعام 2020 حول مدى تعزيز الجامعات في العالم لثمانية من أهداف التنمية المستدامة، واحتلت الجامعة المرتبة الثالثة والثمانين في العالم على مستوى ​تحقيق​ هدف التنمية المستدامة الثامن والمتعلق بـ"تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع"، بما يعنيه ذلك من رغبة سوق العمل المحلي والعالمي في استقبال خريجي الجامعة اللبنانية وثقته بهم".

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