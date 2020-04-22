نقولا: تطيير الجلسة وعدم التصويت على المساعدات معيب بحق ممثّلي الشعب

أشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​نبيل نقولا​ إلى أن "تطيير الجلسة النيابية وعدم التصويت على أهمّ قانون مقدّم من ​الحكومة​، وهو دعم ماليّ بـقيمة 1200 مليار ل ل لمساعدة ​المزارعين​، والصناعيين، والحرفيين، ولاستيراد المواد الأوليّة، ولقروض ميسّرة للمؤسّسات الصغيرة، والمتوسطة، لَأمر معيب بحقّ ممثّلي الشعب الذين من المفروض أن يكونوا بجانب الشعب وخصوصًا الفقراء منهم. والادّعاء بأنّه سيؤثّر على الماليّة العامة هو جهل".

وأشار في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "هذا الدعم يؤدّي إلى تحريك العجلة الاقتصاديّة، وتحريك المؤسّسات الصغيرة، والمتوسّطة، وستخلق فرص عمل للشباب، وللمهن الحرّة".