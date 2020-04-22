أشار رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه إتصل برئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب وهنأه على تصنيف الجامعة بين ال300 العالمية وال10 العربية.
ولفت في تصريح نشره على صفحته إلى أنه "اجريت اتصالا برئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب وهنأته على تصنيف الجامعة بين ال 300 الأولى عالميا وال 10 عربياً و الثانية محلياً من قبل مؤسسة التايمز العالمية للتعليم العالي و على نيلها المركز 83 عالميا على مستوى تحقيق هدف التنمية المستدامة.مبروك للجامعة اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي إتصل بأيوب مهنئا على تصنيف الجامعة بين ال300 عالميا و10 عربيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.