ميقاتي إتصل بأيوب مهنئا على تصنيف الجامعة بين ال300 عالميا و10 عربيا

أشار رئيس الوزراء الأسبق ​نجيب ميقاتي​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه إتصل برئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد أيوب​ وهنأه على تصنيف الجامعة بين ال300 العالمية وال10 العربية.

ولفت في تصريح نشره على صفحته إلى أنه "اجريت اتصالا برئيس الجامعة اللبنانية ​فؤاد ايوب​ وهنأته على تصنيف الجامعة بين ال 300 الأولى عالميا وال 10 عربياً و الثانية محلياً من قبل مؤسسة التايمز العالمية للتعليم العالي و على نيلها المركز 83 عالميا على مستوى تحقيق هدف التنمية المستدامة.مبروك للجامعة اللبنانية".