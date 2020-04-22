اسود: اذا بدك تحارب الفساد ما لازم تكون من المعنيين بالاتهام

أعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد اسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "قوانين ​الفساد​ ​منظومة​ متكاملة من 5 اقتراحات اما سطرين باقتراح ضعيف وركيك ما بيعملو محاربة فساد، واذا بدك تحارب الفساد ما لازم تكون من المعنيين بالاتهام، وفضلا عن ذلك عندما يصبح المجلس طائفيا بفضل سلوكك الطائفي منروح منعمل فدرالية مش تضامن مع الفاسدين بنهب البلد بالقوانين المعطلة".

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