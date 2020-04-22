جابر: لتصنع الحكومة ما يُفهم الناس أن هناك فرق

أشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ ​ياسين جابر​ لا يمكن أن نوهم أنفسنا بأن نأخذ من أحد هبات وعلينا الإعتماد على أنفسنا لأن جميع دول العالم تعاني من مشكلات ب​الإقتصاد​، وشدد على أنه "نريد أن نرى من الحكومة قرارات، وأن تقدم الخطط والبدء بالإجراءات، وأطلب أن تصنع الحكومة ما يفهم الناس أن هناك فرق".

اعتبر في مداخلة تلفزيونية، أن "القنب هو زراعة عالمية، وهو نوع زراعة لتحريك ​الصناعة​، وخرجنا بهذا القانون وأعطينا الدور الأكبر للقطاع الخاص لإهتمامه بهذا الملف، والخبراء شرحوا الفرق الكبير بين زراعة ​المخدرات​ وبين تشجيع ​المزارعين​ من الزراعة غير الشرعية إلى زراعة القنب الهندي الشرعي وغير المخدر"، مشدداً على أنه "لا أستطيع الجزم أنها ستنجح إلا إذا تأمنت الظروف المناسبة، لكن إمكانية النجاح قائمة، والسفير الفرنسي أبلغني أن 80 ألف هكتار في ​فرنسا​ يزرع فيها القنب ويعطي نجاحا كبيرا، ونحن منطلقون من وجود التفلت، حيث يوجد الآن 55 ألف متر مربع مزروع حشيش في ​البقاع​، لكننا نريد إعطاء الخاص إمكانية الخطة المتكاملة، وهي تعطي نتائج جيدة للمستثمرين والمزارعين و​اقتصاد​ ​الدولة اللبنانية​".

ولفت إلى أنه "يجب على الذي يريد أن يستفيد بالتقدم للهيئة الناظمة، وتسييج أرضه وإلصاق الترخيص، والهيئة الناظمة ستتحقق من صحة وقانونية المزروعات عبر فحوصات لعينات، وكل مرحلة لها ترخيصها الخاص".