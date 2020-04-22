لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "‏وقعنا على اقتراح قانون محاسبة الوزراء وصوتنا عليه، وكانت المداخلات واضحة من الذين اعترضوا ولا يريدون محاسبة الوزراء بالجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات، حفاظا على صلاحيات المجلس الاعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء الذي لا يعمل، مع الاسف هناك من يرى بعين واحدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر قبيسي: وقعنا على اقتراح قانون محاسبة الوزراء وصوتنا عليه وهناك من ابدى اعتراضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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