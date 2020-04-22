عز الدين: لإعطاء أولوية تشريعية لقانون استقلال القضاء وتعديل قانون الإثراء غير المشروع

لفتت رئيسة ​لجنة المرأة والطفل​ النيابية النائبة الدكتورة ​عناية عز الدين​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "​مجلس النواب​ أقر قانون انشاء الهيئة الوطنية ل​مكافحة الفساد​، والكرة الآن في ملعب الجهات المسؤولة عن انتخاب اقتراح أعضاء الهيئة، ثم لدى ​مجلس الوزراء​ كي يصدر مرسوما بتعيينهم خلال 3 أشهر، وبموازاة ذلك، أدعو لإعطاء أولوية تشريعية لقانون استقلال ​القضاء​ وتعديل قانون الإثراء غير المشروع".

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