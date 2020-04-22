نهرا: للتكاتف والتضامن كي نتمكن من اجتياز هذه الازمات الصعبة

قدم محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، في بيان، التهنئة للبنانيين عامة والمسلمين خاصة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجيا من الله ان "يعيده على الشعب اللبناني بالامن والامان والاستقرار، وان تعود الحياة الى دورتها الطبيعية".
ودعا نهرا الى "الصبر والتضامن والتكاتف لكي يتمكن جميع اللبنانيين من اجتياز هذه الازمات الصعبة التي نمر بها، لاسيما الصحية والاجتماعية والمعيشية والاقتصادية"، مشددا على "الالتزام بالحجر المنزلي والتقيد بقرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزارتي الصحة العامة والداخلية للوقاية من تفشي الوباء، وحفاظا على صحة المواطنين".
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