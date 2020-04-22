نهرا: للتكاتف والتضامن كي نتمكن من اجتياز هذه الازمات الصعبة

قدم ​محافظ​ ​لبنان​ الشمالي القاضي ​رمزي نهرا​، في بيان، التهنئة للبنانيين عامة والمسلمين خاصة، بمناسبة حلول ​شهر رمضان​ المبارك، راجيا من الله ان "يعيده على ​الشعب اللبناني​ بالامن والامان والاستقرار، وان تعود ​الحياة​ الى دورتها الطبيعية".

ودعا نهرا الى "الصبر والتضامن والتكاتف لكي يتمكن جميع اللبنانيين من اجتياز هذه الازمات الصعبة التي نمر بها، لاسيما الصحية والاجتماعية والمعيشية والاقتصادية"، مشددا على "الالتزام ب​الحجر المنزلي​ والتقيد بقرارات ​مجلس الوزراء​ وتعليمات وزارتي ​الصحة العامة​ والداخلية للوقاية من تفشي الوباء، وحفاظا على صحة المواطنين".