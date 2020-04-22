أشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​أكرم شهيب​ إلى أنه "يضيق صدر رئيس ​الحكومة اللبنانية​ ​حسان دياب​ بكل كلام هادف الى تصويب المسار". ولفت النائب أكرم شهيب، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب "يحاول تحميل المعترضين على حكومة الدوران حول نفسها مسؤولية ​الأمن​ الاجتماعي و الغذائي المتدهور في ظل حكومة القرارات السيئة و الممارسات الأسوأ"، مشيراً إلى أن "الأدهى ان دولته ينسى و يريدنا ان ننسى انه في حكومة بيد من ركبها ويديرها عن بعد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شهيب:دياب يحاول تحميل المعترضين مسؤولية تدهور الأمن الاجتماعي والغذائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.