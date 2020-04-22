كورونا: 44 وفاة و1022 إصابة بين أبناء الجالية الفلسطينية بالعالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغ إجمالي إصابات كورونا بين الفلسطينيين في دول العالم 1022، فيما تم تسجيل 44 حالة وفاة، وفق ما أوردته وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه تم رصد 11 إصابة جديدة، بين أبناء الجالية في الولايات المتحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 621.

وأوضحت الخارجية أن سفارات فلسطين وبعثاتها بالخارج تتابع من خلال لجان الطوارئ التي تم تشكيلها، أوضاع الجاليات والطلبة، وتقدم لهم التدخلات والمساعدات السريعة، وتتواصل معهم باستمرار للاطمئنان على صحتهم.

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وأشارت الوزارة في بيانات سابقة إلى أن عدد الإصابات الأكبر هو في الولايات المتحدة.

وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق، أنه في أوروبا وحدها، يشارك نحو ألف طبيب فلسطيني، في مواجهة هذا الفيروس، ويعرضون حياتهم للخطر، مؤكدة أن ثلاثة منهم في كل من إسبانيا وأميركا وإيطاليا توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس.

وحتى مساء اليوم، وصل إجمالي المصابين 335 في الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.