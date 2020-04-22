مصر ولبنان والعراق تعلن الجمعة غرة رمضان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مصر والعراق، مساء اليوم الأربعاء، أن يوم الجمعة المقبل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث سيكون يوم غد، الخميس، متمما لشهر شعبان.

وجاء في بيان صدر عن دار الإفتاء المصرية أنه "استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك لعام ألف وأربعمائة وواحد وأربعين هجريا بعد غروب شمس يوم الأربعاء بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية".

وقال المفتي، شوقي علام، في بيان متلفز، مساء الأربعاء، إنه تحقق بواسطة اللجان الشرعية والعلمية للدار عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان بالعين المجردة، ووافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا، وأضاف: "وبذلك، يكون يوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان".

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من جانبه، قال رئيس ديوان الوقف السني في العراق سعد كمبش، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة بغداد، إن رمضان يبدأ الجمعة، إثر عدم ثبوت رؤية هلال الشهر مساء الأربعاء. وأضاف أن يوم الخميس سيكون مكملا لشهر شعبان.

يذكر أن المحدد الرئيسي في الشريعة الإسلامية لبداية شهر رمضان أن يتمكن الراصد من رؤية هلال الشهر الجديد في يوم الرؤية، إذا حدث ذلك يكون الغد هو غرة الشهر الكريم، وإن لم يحدث يصبح الغد متمما لشهر شعبان.

وبينما يتحرى السعودية ولبنان ومصر وتونس والعراق هلال شهر رمضان، مساء اليوم، تستطلع باقي الدول العربية الهلال مساء غد الخميس.