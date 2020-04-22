بومبيو: يجب محاسبة إيران على إطلاق القمر الاصطناعي العسكري

الأربعاء 22 أبريل 2020

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم "الاربعاء "أن ايران انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق قمر اصطناعي عسكري ووعد بأن هذه الخطوة سيكون لها تداعيات.



وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن "أعتقد أنه يجب محاسبة ايران على ما قامت به".

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وأضاف "لقد أكد الايرانيون على الدوام أن هذه البرامج" للأقمار الاصطناعية "منفصلة بالكامل عن أي جانب عسكري وأنها محض برامج تجارية".

وتابع ان إطلاق قمر اصطناعي عسكري اليوم "يثبت اننا كنا على حق هنا في الولايات المتحدة" عبر التنديد ببرامج عسكرية خفية.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق انها أطلقت أول قمر اصطناعي عسكري بعد شهرين على فشل وضع قمر اصطناعي علمي في المدار وفي اطار من التوتر مع واشنطن.