شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن الجمعة أول رمضان والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 أبريل 2020 أعلنت دار الإفتاء التونسية أنه لن يتم تحري هلال رمضان هذه السنة كما جرت العادة بالمنظار، وسيتم احتساب موعده بالطرق العلمية والتقنية للمعهد التونسي للرصد الجوي.

Advertisements وافاد مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ في تصريحات إعلامية بأن حظر الجولان والظروف الخاصة بالحجر الصحي الشامل وحظر التجمعات للتوقي من انتشار فيروس "كورونا"، لا يسمح له بإرسال وعاظ وأئمة لرصد الهلال في مختلف محافظات تونس (24 محافظة). وأعلن من جهته المعهد التونسي للرصد الجوي بأن، الخميس، هو المتمم لشهر شعبان، ليكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المعظم في تونس طبقا للطريقة التقنية.

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