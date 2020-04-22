شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 31 حالة من المصابين بفيروس كورونا في الكويت والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 أبريل 2020 أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح ، اليوم الاربعاء، تماثل 31 حالة للشفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 443 حالة.

Advertisements وقال وزير الصحة الكويتي في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية(كونا) "إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجهم خلال اليومين القادمين".

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