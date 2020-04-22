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ترامب يحظر الهجرة لامريكيا  لـ 60 يوما

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 22 أبريل 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إن الحظر الذي فرضه مؤخرا على الهجرة يستمر 60 يوما وينطبق على طالبي بطاقة الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) في محاولة لحماية الأمريكيين الساعين لاستعادة وظائف فقدوها بسبب تفشي جائحة ".

 

ويعتزم ترامب فرض الحظر من خلال أمر تنفيذي قال إنه سيوقعه الأربعاء على الأرجح.

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وقال "لن ينطبق على الأفراد الذين يدخلون الولايات المتحدة لفترات مؤقتة وسيعاد تقييمه بعد مرور 60 يوما".

 

واضاف ترامب" إن وقف الهجرة سيضع الأمريكيين العاطلين في مقدمة طابور الباحثين عن وظائف مع رفع إجراءات العزل العام".

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