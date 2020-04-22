شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يحظر الهجرة لامريكيا لـ 60 يوما والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 أبريل 2020 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إن الحظر الذي فرضه مؤخرا على الهجرة يستمر 60 يوما وينطبق على طالبي بطاقة الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) في محاولة لحماية الأمريكيين الساعين لاستعادة وظائف فقدوها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد".

ويعتزم ترامب فرض الحظر من خلال أمر تنفيذي قال إنه سيوقعه الأربعاء على الأرجح. Advertisements وقال "لن ينطبق على الأفراد الذين يدخلون الولايات المتحدة لفترات مؤقتة وسيعاد تقييمه بعد مرور 60 يوما". واضاف ترامب" إن وقف الهجرة سيضع الأمريكيين العاطلين في مقدمة طابور الباحثين عن وظائف مع رفع إجراءات العزل العام".

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