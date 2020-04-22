شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: إطلاق إيران قمرا صناعيا عسكريا انتهاكًا للقرارات الأممية والان نبدء بالتفاصيل

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم إلى محاسبة إيران على إطلاق قمر صناعي عسكري، مضيفاً أنه يعتقد أن هذا الإجراء ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي: " أعتقد أن على كل دولة مراجعة الأمم المتحدة وتقييم ما إذا كان إطلاق الصاروخ هذا يتفق مع قرارات مجلس الأمن، وأنه يجب محاسبة إيران على ما فعلته".