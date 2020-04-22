شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: إطلاق إيران قمرا صناعيا عسكريا انتهاكًا للقرارات الأممية والان نبدء بالتفاصيل
وقال بومبيو في مؤتمر صحفي: " أعتقد أن على كل دولة مراجعة الأمم المتحدة وتقييم ما إذا كان إطلاق الصاروخ هذا يتفق مع قرارات مجلس الأمن، وأنه يجب محاسبة إيران على ما فعلته".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: إطلاق إيران قمرا صناعيا عسكريا انتهاكًا للقرارات الأممية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.