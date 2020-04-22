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فلسطين تطالب «الرباعية» بالضغط على إسرائيل لوقف مخططات الضم

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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الرباعية الدولية بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف مخططاتها في الضم والمصادرة، لا سيما لغور الأردن وامتدادات المستوطنات، مؤكدا أن من شأن ذلك تدمير حل الدولتين، وأية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وحذر أشتية خلال اجتماعه مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف اليوم، عبر "الفيديو كونفرنس"، من أية خطوات ستقوم بها إسرائيل في سياق تطبيق "صفقة القرن" على أرض الواقع، والتي رفضها العالم أجمع، مشيرًا إلى ضرورة عقد مؤتمر سلام دولي لحل الصراع، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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