شهيدان فلسطينيان أحدهما أسير والآخر برصاص الاحتلال

القدس المحتلة ـ الخليج 365 ـ وكالات: استشهد أسير فلسطيني يدعى نور البرغوثي”23 عاما”، داخل سجن “النقب الصحراوي” الإسرائيلي، إثر تعرضه للإغماء الشديد، حيث فقد وعيه وفارق الحياة بعد نقله المستشفى واجراء انعاش قلبي له لكن دون فائدة. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له: “استشهد فجر الأربعاء، الأسير نور جابر البرغوثي البالغ 23 عاما من بلدة عابود قضاء رام الله، والمحكوم بالسجن ثماني سنوات وهو معتقل منذ قرابة الأربع سنوات”. وأضاف نادي الأسير أن “الأسير نور جابر البرغوثي، تعرض للإغماء الشديد أثناء تواجده في قسم (25) في سجن (النقب الصحراوي) حيث تأخرت الإدارة في نقل الأسير وإنعاشه، والتي جاءت بعد أكثر من نصف ساعة على حادثة فقدانه للوعي، واستجابت أخيراً بعد تكبيرات وصراخ الأسرى في القسم”. وأكد البيان: “إن نادي الأسير الفلسطيني والأسرى كافة في سجون الاحتلال نُحمل إدارة سجون الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير نور جابر البرغوثي، جرّاء تقاعسها ومماطلتها المتعمدة في إنقاذ حياته، واستمرارها في تنفيذ سياسة القتل البطيء بجملة من الأدوات الممنهجة”. يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما تزال تحتجز 5 جثامين من الأسرى الفلسطينيين. وفي حادثة أخرى اغتيل شاب فلسطيني، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بزعم تنفيذ عملية دهس عند حاجز “الكونتينر” العسكري شرق مدينة القدس. وأعلن المتحدث باسم قوات الاحتلال في بيان له أن “القوات أطلقت النار على شاب فلسطيني قام بتنفيذ عملية دهس وطعن بالقرب من حاجز عسكري متاخم لمستوطنة (معاليه أدوميم)”. وأضاف المتحدث بأن “أحد العناصر أصيب بجروح وصفت بالمتوسطة”.