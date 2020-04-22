كورونا لا ينتقل عبر الطعام .. ومدينة نيويورك شهدت السلالة الأكثر فتكا من تحوره

تحذير أميركي من موجة ثانية أسوأ للفيروس في الشتاء

ـ السعودية تسمح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين وتعدل أوقات التجول

ـ إجراءات احترازية لحماية المتسوقين في الكويت وإصابات جديدة في البحرين

ـ الإمارات تعلن الاقتراب من إجراء مليون فحص وعيادة افتراضية لدعم كبار السن بقطر

ـ شركات متعددة الجنسيات تتبرع لليمن بعشرات الآلاف من أجهزة الاختبار

ـ ارتفاع عدد المصابين بالمغرب ومصر تقر تعديل قانون الطوارئ

ـ لبنان يجري فحوصا بمخيم للاجئين بعد رصد أول إصابة وفلسطين تعلق إجراءات الحج

ـ وفيات جديدة بإيران وبدء تراجع عدد المصابين في مستشفيات لندن

ـ إسبانيا تهدف لرفع القيود منتصف مايو وإيطاليا تعمل على إعادة تشغيل معظم المصانع

ـ قفزة في الإصابات بألمانيا وفرنسا تتخطى 21 ألف وفاة

ـ إعادة فتح المدارس الابتدائية بهولندا والإصابات في بولندا تتجاوز 10 آلاف

ـ النمسا تعلن إمكانية استئناف الطيران وروسيا تفتح مستشفى جديدا

ـ 30 إصابة جديدة في الصين وحالات بدار رعاية أطفال في طوكيو

ـ ارتفاع بعدد المصابين في سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

أكدت منظمة الصحة العالمية على أن فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ لا ينتقل عبر الطعام، وذلك من خلال رد المنظمة على سؤال قالت إنه يداهم الجميع، وهو هل ينقل الطعام الذي نطلبه عبر خدمة التوصيل “الديليفري” العدوى؟. وقالت الطبيبة مها طلعت، المستشار الإقليمي في المنظمة العالمية، في فيديو قصير عبر حسابها على تويتر، إن “فيروس كورونا لا ينتقل عبر الطعام”. وأضافت أنه “بالنسبة للأكل الذي يسلم عبر “الديليفري” فيفضل الابتعاد عن الشخص الذي يجلب الطعام بمتر ونصف أقلها، ومن ثم يجب إخراج الطعام، والتخلص من الأكياس مباشرة، بعدها يجب غسل اليدين جيدا وتناول ما طلبناه دون هلع”، داعية إلى رمي أكياس الديليفري مباشرة، أو غسلها أو تعقيمها. كما أشارت إلى أنه يكفي للفواكه أو الخضار، غسلها جيدا.

الى ذلك، توصلت دراسة جديدة، أجراها أحد كبار العلماء الصينيين، إلى أن فيروس كورنا المستجد له قدرة فائقة على التحور، مشيرة إلى أن سلالات جديدة من الفيروس لها آثار مختلفة للمرض في أنحاء العالم. وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج” أن البروفيسور لي لانجوان وزملاءه، من جامعة تشجيانج الصينية، توصلوا إلى العديد من الطفرات التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، وذلك بدراسة عدد من المرضى. وتضمنت هذه الطفرات تغييرات نادرة لدرجة أن العلماء لم يعتبروا أنها قد تحدث. كما توصلت الدراسة إلى أنه قد يكون لدى نيويورك السلالة الأكثر فتكا، وهي وصلت إليها من أوروبا، مقارنة بالسلالات الأقل فتكا في أي مكان آخر في الولايات المتحدة. وذكرت الدراسة أيضا أن سلالات فيروس كورونا، التي وجدت داخل الصين، كانت من أكثر السلالات خطورة، وأشبه بتلك التي انتشرت في جميع أنحاء أوروبا.

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خليجيا، أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية، السماح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى 5 تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين. كما قررت الداخلية السعودية تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن، خلال شهر رمضان المبارك، حيث سمنع التجول على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا. وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة في تراجع طفيف لهذا المعدل مقارنة مع إحصائية أمس الاول. وفي دولة الكويت اتخذت الجمعيات التعاونية إجراءات احترازية، لحماية المستهلكين من خطر تفشي كورونا، بسبب التزاحم الذي يسبق ساعات حظر التجوال. وقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 168 حالة إصابة جديدة، إضافة إلى حالتَي وفاة بفيروس كورونا. وفي دولة قطر تم افتتاح عيادة افتراضية للمسنين للتواصل مع الأطباء والاستشاريين عبر تقنية الفيديو، وذلك لدعم كبار السن في ظل انتشار فيروس “كورونا” المستجد. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن بلاده أصبحت قريبة من الوصول إلى مليون فحص لفيروس كورونا المستجد. وفي مملكة البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان تسجيل 20 إصابة بالفيروس ليرتفع الإجمالي الى 1937. الى ذلك، قالت مجموعة شركات متعددة الجنسيات إنها قررت التبرع بعشرات الآلاف من أدوات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا والأجهزة الطبية لليمن. وفي المغرب أفادت إحصائيات وزارة الصحة بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 3209 حالات منها 145 حالة وفاة. وفي مصر، وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ، حيث يهدف لجواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في مصر أو منطقة منها للخطر. وقدأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 157حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14حالة وفاةآخرى.

وفي لبنان، قالت وكالة “الأونروا” إن فريقا من مستشفى رفيق الحريري الجامعي سيجري فحوصا للكشف عن فيروس كورونا المستجد في مخيم للاجئين بعد اكتشاف إصابة امرأة من المقيمين فيه بالعدوى. في حين قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إنه تقرر وقف جميع الإجراءات المتعلقة بتسجيل الفلسطينيين لموسم الحج بسبب فيروس كورونا.

دوليا، حذر روبرت ردفيلد، مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد ستضرب الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء القادم وإنها قد تكون أقوى بكثير من الموجة الأولى لأنها ستبدأ على الأرجح مع بدء موسم الإنفلونزا. وقد أظهر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 45 ألفا، فيما تجاوز عدد الإصابات 800 ألف. وفي ايران قالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 5391 بعد وفاة 94 مريضا. بدوره، قال جوناثان فان ـ تام نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا إن عدد الخاضعين للعلاج في المستشفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد 19 بدأ في التراجع في لندن، لكنه أوضح أن الأمر ليس كذلك في بقية أنحاء المملكة المتحدة. الى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث إن حكومته تعتزم البدء في إنهاء إجراءات العزل العام في النصف الثاني من شهر مايو. وقد شهدت إسبانيا امس ارتفاع في الوفيات جراء فيروس كورونا بواقع 435 حالة. وفي إيطاليا، صرح رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إن الحكومة تعمل على “تخفيف تدريجي ولكن منظم” للإجراءات” مما يسمح بإعادة فتح قطاعات كبيرة من الأنشطة الصناعية وكذلك محال التجزئة”. وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا زاد بمقدار 2237 حالة، ليصل إلى 145 ألفا و694 حالة، مما يشير إلى تسارع وتيرة العدوى لليوم الثاني على التوالي. فيما تخطت فرنسا حاجر 21 ألف وفاة بعد تسجيلها 531 حالة وفاة جديدة. على صعيد متصل، اتخذت هولندا أول خطوة حذرة تتعلق بالاغلاق بسبب الجائحة بالإعلان عن إمكانية إعادة فتح المدارس الابتدائية ودور الحضانة في 11 مايو. ياتي ذلك فيما تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بولندا 10 آلاف حالة وهو أعلى عدد مسجل في منطقة وسط أوروبا الشيوعية سابقا. بدوره، قال المستشار النمساوي زباستيان كورتس، إنه من الممكن أن يتم استئناف الطيران مبدئيا بين الدول التي حققت نجاحات في مكافحة كورونا، على المدى المتوسط والطويل. من جهتها، قالت بلغاريا إن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد لديها ارتفع إلى 1015 من 975 في اليوم السابق. في السياق، بدأ مستشفى جديد في موسكو، بُنيّ فيما يزيد قليلا على شهر واحد، في استقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لمساعدة العاصمة الروسية على استيعاب العدد المتنامي من حالات الإصابة والذي أجهد البنية الطبية الأساسية بها. وقد سجلت روسيا 5236 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 57999 حالة. وفي الصين، سجل البر الرئيسي 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا. في حين ذكرت وسائل إعلام يابانية أن دارا لرعاية الأطفال الرضّع والصغار في طوكيو أعلنت تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا.

الى ذلك، سجلت وزارة الصحة في سنغافورة 1016 حالة أخرى بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 10141. كما أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5532 حالة. بينما أعلنت تايلاند تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، في استمرار لتراجع عدد الحالات الجديدة. بدورها، أعلنت إندونيسيا عن تسجيل 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 7418 حالة. في حين أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 9 حالات وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا و111 إصابة مؤكدة جديدة بالعدوى.