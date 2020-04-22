أضواء كاشفة: رمضان وزمن العزل

في السياسة 22 أبريل,2020 نسخة للطباعة

ناصر بن سالم اليحمدي:

أيام أو ساعات ويهل علينا شهر رمضان المبارك .. والتداعيات التي فرضها فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – على الدول الإسلامية أفقد المسلمين الشعور بالبهجة الروحانية التي كانت تغمرهم لقدوم الشهر المبارك فتضاربت مشاعرهم ما بين الفرح والقلق والحزن على إلغاء بعض الطقوس التي كانوا يمارسونها طوال هذا الشهر.

لقد فرضت علينا هذه الظروف الاستثنائية العزلة والبقاء في المنزل وألغت كافة الدول الإسلامية ومن بينها السلطنة إقامة صلاة التراويح والجماعة في المساجد، كما دعت لعدم التزاور أو التجمع كعائلات أو حول موائد إفطار الصائمين أو قضاء سهرات رمضانية مع الأصدقاء وغير ذلك من المظاهر التي اعتاد عليها المسلمون في الشهر الفضيل.

لا شك أن تغير عادات ومظاهر المسلمين في رمضان لا يعني أن الثواب المتعلق بعبادات المؤمنين في هذا الشهر تغير أيضا .. بل على العكس لأننا لو نظرنا للموضوع بنظرة إيمانية واقعية سنجد أن هناك الكثير من تلك المظاهر كانت تضيع الوقت للمسلمين، وبالتالي لا يستفيدون من كل ساعة في نهار أو ليل رمضان لأداء العبادات كاملة، بل إن بعض هذه المظاهر قد تفسد الصيام مثل العديد من المسلسلات والأفلام والبرامج التي تعرض وتحتوي على مشاهد لا تليق بروحانيات الشهر المبارك.

لقد كان يتحجج بعض الناس لتقصيرهم في أداء العبادات على أكمل وجه بكثرة الالتزامات مثل العمل والولائم والعزومات والخروج مع الأصدقاء .. ولكن الآن أصبح أمامهم الوقت متاحا بعد إلغاء هذه الالتزامات، وعليهم أن يعطوا الشهر حقه من قراءة قرآن وصلاة جماعة في المنزل وتعبد وتهجد والإكثار من أعمال الخير عن بعد.

سيبدأ المسلمون الاستعداد لشهرهم هذا العام بشعار “لا تخرج إلا للضرورة القصوى” بدلا من البحث عن أفضل العروض والتنزيلات في المراكز والمحلات التجارية والأسواق والتهافت على شراء وتخرين المواد الاستهلاكية التي قد يؤدي زيادة الطلب عليها لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه أو نفادها في بعض الأحيان .. ولكن مع انتشار الوباء وإغلاق معظم المراكز والمحلات التجارية وحرص الحكومة على توفير كافة المنتجات الغذائية ستشهد الأسواق هذا العام فائضا في المعروض وسنشعر أن أسواقنا ما زالت بخير.

إن قدوم رمضان في زمن العزل يجب أن يكون درسا نتعلمه ونستفيد منه ونفيد منه الأجيال القادمة .. فمن منا لا يشتاق للصلاة في المسجد أو أداء فريضة العمرة أو إعداد موائد إفطار الصائمين أو الجلوس مع الأهل والأصدقاء حول مائدة واحدة، ولكن كل هذه المشاهد مؤقتة وستنتهي مع الأيام وتصبح حدثا من الماضي في حياة الإنسان، والكيِّس هو من يستفيد منها ويحولها لعنصر إيجابي في حياته.

قد يقول قائل إن شهر رمضان هو شهر الطقوس الجماعية حيث لقاءات المحبة والتآخي والألفة والمودة لتناول الإفطار والسحور مع ذوي الأرحام والجيران والأصحاب أو المسابقات الرياضية أو تبادل الأطباق الرمضانية وغيرها مما يضفي على الشهر الفضيل نكهة مميزة .. لكن التباعد الجسدي لا يعني التباعد الروحي .. فإذا كانت المساجد مغلقة فما زلنا نستطيع إقامة صلاة الجماعة في المنزل .. وإذا كانت الولائم قد ألغيت فنستطيع مواصلة السؤال عن أحبتنا وأصدقائنا عن طريق وسائل الاتصال والتواصل المختلفة .. وإن كانت موائد إفطار الصائمين قد منعت فنستطيع أن نخرج تكلفتها نقودا توزع على المحتاجين والمساكين الذين كانوا ينتظرون هذه الموائد وغير ذلك من المظاهر التي أوجد لنا ديننا الحنيف بديلا لها.

لا شك أننا جميعا سنفتقد العلاقات الاجتماعية التي كانت تعطي للشهر طابعا استثنائيا، ولكن الالتزام بالبقاء في المنزل أصبح واجبا وطنيا للتخفيف من انتشار كورونا، فهذا لمصلحة الجميع وعلينا أن نلتزم بالتعليمات التي تصدر من الجهات المسؤولة حتى تمر الأزمة بسلام، وإذا كان حالنا هو التباعد اليوم فإننا سنجتمع غدا بإذن الله.

خلال الساعات المتبقية على قدوم شهر رمضان على كل أسرة أن تعد برنامجا يتيح لها الاستفادة من كل دقيقة في هذا الشهر وبالمساحات الزمنية المتاحة هذا العام للتقرب أكثر إلى الله .. ولتجعل من البقاء في المنزل فرصة لاكتشاف جوانب إيمانية جديدة وحكم إلهية للعبادات التي تؤدى فيه كالصوم وصلاة التراويح والتهجد بالعشر الأواخر والاعتكاف وكثرة الذكر وتحري ليلة القدر وغيرها.. وليحرص الآباء على تعريف أبنائهم بمبادئ دينهم جيدا وتعويدهم على قراءة كتاب الله وتدبر ما في شهر رمضان من روحانيات.

ندعو الله أن يحفظ بلادنا من كل شر ويبعد عن عماننا الحبيبة جميع الأسقام .. وأن يبلغنا وإياكم شهر الخير والمغفرة ويتقبل الطاعات من الجميع فيه، وأن يعيد على الأمة الإسلامية المناسبة الغالية وقد انقشعت الغمة وعادت الأمور لطبيعتها الجميلة .. كل عام والجميع بخير.

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حروف جريئة

أثبتت أزمة فيروس كورونا المستجد فشل نظام العولمة الذي كانت تروج له الكيانات الكبرى حيث لم يشهد المجتمع الدولي موقفا موحدا أو خطة موحدة لمواجهة الوباء ـ كما ذكر أحد الخبراء الاستراتيجيين ـ .. وبعد أن كانت فكرة سيطرة العولمة على مقدرات الدول ما بين جذب وشد وقبول ورفض جاءت الجائحة لتحسم الموقف وتتسبب في انهيار الفكرة والمبدأ من جذوره.. فهل سيشهد العالم تغيرا جذريا بعد انقشاع غمة الفيروس المستجد يكون بديلا للعولمة أم أن الدول المهيمنة أدركت أن لكل دولة خصوصياتها التي يجب أن تحترمها؟.. هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.

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مسك الختام

قال تعالى: “شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون”.