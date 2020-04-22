إعلام كوريا الشمالية يلتزم الصمت حيال صحة كيم .. وترامب يتمنى أن يكون بخير

سيئول ـ عواصم ـ وكالات: لم تتطرق وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أمس إلى صحة الزعيم كيم جونج أون أو مكانه وذلك بعد يوم من تكهنات عالمية بشأن صحته أثارتها تقارير إعلامية تفيد بأنه مريض بشدة بعدما خضع لإجراء متعلق بالقلب والأوعية الدموية. وقدم إعلام كوريا الشمالية صورة معتادة وتحدث عن إنجازات كيم ونشر اقتباسات له إما قديمة أو دون تاريخ بخصوص قضايا مثل الاقتصاد. وألقى مسؤولون كوريون جنوبيون وصينيون ومصادر على دراية بمعلومات المخابرات الأميركية شكوكا حول التقارير الإعلامية الصادرة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في حين قال البيت الأبيض إنه يتابع الأمر عن كثب. وقد علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء امس الاول على حالة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون الصحية، موجها رسالة له خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة بشأن فيروس كورونا. واعتبر ترامب أنه لا توجد حاليا أي تقارير مؤكدة تفيد بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أصيب بمرض خطير. وقال الرئيس الأميركي: “تجمعني علاقة ممتازة بزعيم كوريا الشمالية. ولولا هذه العلاقة لكنا في حالة حرب الآن”. وأضاف “أتمنى أن يكون بخير. التقارير التي تحدثت عن حالته غير مؤكدة حتى الآن. أنا لا أثق في تقرير سي إن إن”. وتناولت العناوين الرئيسية لوكالة الأنباء المركزية الكورية موضوعات عن الأجهزة الرياضية وقطف التوت واجتماع في بنجلاديش لدراسة أيديولوجية الاعتماد على النفس في كوريا الشمالية. ونقلت صحيفة رودونج سينمون الرسمية تصريحات قديمة أو دون تاريخ منسوبة لكيم في مقالات عن الاقتصاد وصناعة النسيج وتطوير المدن وغيرها. وكان موقع (ديلي إن.كيه) الإلكتروني، ومقره سيئول، قد ذكر مساء الاثنين أن كيم دخل المستشفى يوم 12 أبريل قبل ساعات من خضوعه لإجراء طبي متعلق بالقلب والأوعية الدموية. وقالت قناة (سي.إن.إن) نقلا عن مسؤول أميركي لم تذكره بالاسم قوله إن الولايات المتحدة “تتابع معلومات” تفيد بأن كيم في خطر شديد بعد خضوعه لجراحة. لكن مسؤولين في حكومة كوريا الجنوبية نفيا تقرير (سي.إن.إن) وقال البيت الأزرق الرئاسي إنه لم ترد إشارات غير عادية من كوريا الشمالية. ونفت الصين التقارير أيضا.