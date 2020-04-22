عمليات بغداد: القوات الأمنية بساحة الخلاني تعرضت لأعمال عنف

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن تعرض القوات الأمنية في ساحة الخلاني لأعمال عنف أدت الى إصابة منتسب.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية في ساحة الخلاني تعرضت الى أعمال عنف"، مشيرة الى أن هذه الاعمال "تسببت بإصابة منتسب".

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية مستمرة بواجباتها في حماية المتظاهرين".