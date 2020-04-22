الدفاع المدني يعلن إنقاذ خمسة مواطنين علقوا داخل مصعد

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارزنا أنقذت خمسة مواطنين من عائلة واحدة محصورين داخل مصعد عائد إلى مجمع طبي في مدينة الحلة / شارع ٦٠ بمركز المحافظة".

وأوضحت، أن "المفارز بفريق البحث والإنقاذ بإمرة الملازم الأول علي حمزة ضابط الوجبة تمكنت من إخراج الأشخاص المحصورين من داخل المصعد بعد طمأنتهم بإستخدام جهاز القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى بكل مهنية وبوقت قياسي قصير وبدون أي أضرار بشرية تذكر".