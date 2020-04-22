أعلنت مديرية الدفاع المدني في بابل، الأربعاء، عن إنقاذ خمسة مواطنين من عائلة واحدة محصورين داخل مصعد عائد إلى مجمع طبي في الحلة.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارزنا أنقذت خمسة مواطنين من عائلة واحدة محصورين داخل مصعد عائد إلى مجمع طبي في مدينة الحلة / شارع ٦٠ بمركز المحافظة".
وأوضحت، أن "المفارز بفريق البحث والإنقاذ بإمرة الملازم الأول علي حمزة ضابط الوجبة تمكنت من إخراج الأشخاص المحصورين من داخل المصعد بعد طمأنتهم بإستخدام جهاز القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى بكل مهنية وبوقت قياسي قصير وبدون أي أضرار بشرية تذكر".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يعلن إنقاذ خمسة مواطنين علقوا داخل مصعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.