انطلاق حملة لاقرار قانون مكافحة العنف الأسري

أطلق صحفيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، حملة دعم ومناصرة لاقرار قانون مكافحة العنف الاسري.
وقال مركز نايا للتدريب الاعلامي المنظمة للحملة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "إقرار القانون سيكون فيه ضمان لحقوق جميع أفراد الاسرة وخصوصا من يقع عليه العنف"، داعياً كل المنظمات المعنية بالمرأة وحقوق الانسان الى "الوقوف مع إقرار القانون، والضغط على المعنيين من خلال تنظيم الحملات والندوات والورش الخاصة بقانون مكافحة العنف الاسري".
بدورها، قالت الدكتورة نهلة نجاح وهي أيضا احد المنظمين إن "هدفنا باقرار القانون هو انصاف كافة افراد العائلة لاسيما النساء والفتيات والأطفال وهم اكثر الفئات تعرضاً للعنف المفرط"، معتبرة أنه "يمكن للقانون ان يحفظ حقوق كل افراد الأسرة".
يذكر أن رئاسة الجمهورية أرسلت مسودة مشروع قانون مناهضة العنف الاسري في سبتمبر2019 لكنه لم يقر حتى الان.
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