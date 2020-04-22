بريطانيا تحصي 759 وفاة إضافية بفيروس كورونا لتبلغ الحصيلة الاجمالية 18100

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صورة أرشيفية

احصت بريطانيا الاربعاء 759 وفاة اضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات، لتبلغ الحصيلة الاجمالية 18 الفا و100 منذ بدء تفشي الوباء، بحسب وزارة الصحة.

وبلغ عدد المصابين بالوباء في بريطانيا، إحدى الدول الاكثر تضررا في اوروبا، 133 الفا و495 شخصا. وكان وزير الصحة مات هانكوك اعلن قبل اصدار هذه الارقام ان البلاد تواجه راهنا "ذروة" انتشار كوفيد-19.

وحصيلة السلطات لا تأخذ في الاعتبار دور المسنين حيث يقول ممثلو هذا القطاع إن آلاف المتقدمين في العمر قضوا فيها.

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وانتقد زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر الاربعاء أمام البرلمان الحكومة بسبب "بطئها" في إدارة الأزمة المتعلقة بالوباء.

وقال إن هناك "فجوة كبيرة بين الوعد والتنفيذ" في طريقة تعاطي الوزراء مع الأزمة.

وفرضت الحكومة تدابير عزل في 23 آذار/مارس لكنها واجهت انتقادات متزايدة إزاء حجم اختبارات رصد الإصابات ولرفضها وضع استراتيجية خروج من تدابير التباعد الاجتماعي خلافا لعدة دول أوروبية أخرى.